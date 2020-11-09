Beyoğlu ve Esenler'de HES kodu zorunluluğu

Beyoğlu ve Esenler'de kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara HES kodu zorunluluğu getirildi. Esenler de ayrıca, Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi’ne HES kodu ile girilmesi kararını aldı.

Artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla 5 Kasım’da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı.

Tedbirler kapsamında, kurul, Esenler’in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi’ne, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararını aldı.

Ayrıca, ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara ve çalışanlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayanlar meydan ve caddeye alınmazken, kaçak giriş yapanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Beyoğlu Belediyesi ise, belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği "Güvenli Alan" uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Proje kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında pazar esnafı "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden "Güvenli Alan" QR kodunu okutarak veya HES kodunu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecek.