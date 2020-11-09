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    Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili davanın görülmesine başlandı

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    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına başlandı.

    Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı, Gültekin'in yakınları, Muğla Barolarının temsilcileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın hakları derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

    Duruşmada jandarma ve polis ekipleri tarafında geniş güvenlik önlemi alındı. Davayı takip etmek isteyen Pınar Gültekin'in yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kadın dernekleri üyeleri de adliyeye geldi.

    'Bugün en önemli duruşma olacak'

    Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma öncesi DHA'ya konuştu. Avukat Epözdemir, başından beri Cemal Metin Avcı'nın cinayeti tek başına işlemediğini düşündüklerini belirterek, "Soruşturmanın başından bu yana cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söyleyerek, soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini savunuyorduk. Çünkü bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Birçok talebimiz değerlendirildi ve Mertcan Avcı tutuklandı. Ancak cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyoruz. 183 santimetre boyundaki maktul, cenin pozisyonunda varile yerleştirilmiş, boğazında ip var. Önce odunla sonra benzinle yakılmaya çalışıldıktan sonra üzerine beton dökülmüş. Bunu bir kişinin paletle dereye atması fizik kurallarına aykırı. Başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. Ayten ve Selim Avcı ile Gökhan Orhan'la ilgili şikayetçi olmuştuk ancak beklemediğimiz bir şekilde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Karara itiraz ettik ancak başvurumuz reddedildi. İç hukukumuzda başka bir mekanizma kalmadı. O yüzden Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma başvurusu yaptık. Bakanlık bu başvuruyu yerinde görürse kararı Yargıtay'a taşıyacak. Eğer müspet bakılmazsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurup sonrasında AİHM'e başvurmayı düşünüyoruz" dedi. 

    Bugünkü çok önemli olduğunun altını çizen Epözdemir, "Bugün iki sanık dinlenecek. Çapraz sorgudan doğrudan sorular soracağız. Müştekiler ve 10 sanık dinlenecek. Ara kararlardan rücu isteyeceğiz. Çünkü dosyaya hiçbir şey katmayacağını düşünüyoruz. Başsavcılık makamından dosyanın tevdiini isteyeceğiz ve esas hakkında mütalaanın verilmesini isteyeceğiz. Bugün en önemli duruşma olacak. Adalet Bakanlığı talebimizi olumlu karşılarsa iki dosya birleşecektir. Sanıkların SEGBİS'le dinlenme talebini kabul etmedik. Çünkü sanıkların jest, mimik ve vücut dili çok önemlidir. Münevver Karabulut cinayetinde bile olağanüstü bir durum yaşarken Cem Garipoğlu salona geldi ve çapraz sorguda sorular sorduk. Umarım bugün adaletin tecellisine katkı sunacak karar verilir" diye konuştu.

    Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

    Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin  Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme,  gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması  istenmişti.

    Etiketler:
    Mertcan Avcı, Duruşma, Dava, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin
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