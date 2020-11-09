Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin açılışının 100. yıldönümü

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 7 Kasım 1920’de açıldı. Büyükelçilik, Twitter hesabından açılışının 100. yıldönümü vesilesiyle bugün arşivden fotoğraflar paylaştı.
Sovyet Büyükelçiliği’nin, 1924-25 yıllarındaki yeni bina inşaatından fotoğraflar da paylaşılanlar arasında.
🇷🇺🇹🇷По случаю 100-летия с даты открытия Посольства советской России в Анкаре (7 ноября 1920 г.) публикуем архивные фото.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) November 9, 2020
📷 Эскиз и строительство нового здания советской дипмиссии в Турции в 1924-25 гг. (ныне Торгпредство России) #РоссияТурция100 #Турция
Фото: @diplohistory pic.twitter.com/Lw6s1RfEIz
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