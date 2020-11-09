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    Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme

    © AFP 2020 / Adem Altan
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011091043190154-ankarada-mesai-saatlerine-yeni-duzenleme/

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" açıklaması yaptı.

    Ankara'da salgın önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildiği belirtildi. 

    Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

    Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa
    ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

    Bilindiği üzere 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Valiliğimizce; sağlık ve güvenlik personeli hariç, 30.08.2020 tarihinden itibaren hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görülmüş. bunun yanısıra 11.09.2020 tarihinde ilimizdeki kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişikliklere gidilmiş olup kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde belirlenmiştir. Buna ilave olarak salgının yayılmasının azaltılması amacı doğrultusunda;

    İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verildi."

    Ankara'da daha önce sağlık ve güvenlik personeli hariç, 30.08.2020 tarihinden itibaren hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görülmüştü.

    Ayrıca 11.09.2020 tarihinde ilde kamu kurumlarının çalışma saatlerinde değişikliklere gidilmiş olup kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde belirlenmişti.

    Etiketler:
    kademeli mesai, mesai saati, Koronavirüs, Ankara
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