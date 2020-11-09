AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.30'da başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararıyla ilgili gözler MYK sonrasında yapılacak açıklamaya çevrildi.

Saat 19.00'da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in kameraların karşısına geçeceği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde istifasını Instagram hesabından açıklayan Berat Albayrak'la ilgili hükümet temsilcilerinden henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı.