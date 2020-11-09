AK Parti Sözcüsü Çelik: Görevden alma, istifayı kabul edip etmeme, Cumhurbaşkanının takdirindedir

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

ABD seçimleriyle ilgili konuşan Çelik, "Türkiye iki adayı da yakından tanıyor. Türkiye'nin hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır. BD seçimlerinin sonucu resmen belli olduğu zaman Türkiye kazananı tebrik edecektir" dedi.

Çelik, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili soruya ise "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Cumhurbaşkanımız takdirini paylaşacaktır" şeklinde yanıt verdi.

​Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

- MYK gündeminde Teşkilat Başkanlığı'nın sunumu vardı. Mali ve İdari işler başkanlığımızın sunumu vardı. İç ve dış konularla ilgili gündemdeki maddeler var. TBMM Grubundaki çalışmalar değerlendirildi.

- Diyarbakır annelerine bir kez daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşma sürecini yakından takip ediyoruz. İzmir depremiyle ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda görevli birim büyük bir koordinasyon şeklinde İzmir'e sahip çıkmaya oluşan yaraları sarmaya beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin ne kadar fedakarlıkla çalıştığını gördük. Hiçbirini tek tek sayamıyoruz ama kelime yetmeyecek kadar büyük bir fedakarlık bu. İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için acil müdahale geçiyor. Hane halkına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı.

- İzmir depremini yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti, hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. İzmir'deki yaraları sarma noktasında bir kere daha birlik olduk. Ekiplerimiz, büyük fedakarlıkta bulundu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları için de birçok ekip devreye girdi. Yaraların sarılması için önemli bir kaynak aktarıldı.

'En büyük sevincimiz Azerbaycan'ın Suşa şehrinin işgalden kurtarılması'

- TBMM grubu çalışmaları değerlendirildi. En son Cumhurbaşkanımızı Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Bu hafta içerisindeki en büyük sevincimiz Azerbaycan'ın Suşa şehrinin işgalden kurtarılmasıdır. 28 yıldır işgal altında kalan bu bölgeler birebir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan hukuka aykırı bir şekilde buraları işgal etmiştir. Şimdi işgal altındaki topraklar bir bir kurtarılıyor. Suşa Azerbaycan'ın sembol bir şehridir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizden çok sayıda şehit var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

- Şuşa'nın kurtarılması Karabağ'daki tüm Azeri topraklarının kurtarılmasının yakın olduğu anlamına geliyor. Tüm Azerbaycan toprakları işgalden kurtarılacaktır.

- Ermenistan'ın barbarlığına destek veren ülkeleri de buradan kınıyoruz. Tek dertleri Ermenistan'ın gayri işgaline destek vermek. Ama bu amacına ulaşamayacaklar. Bu ülkelerin başında Fransa geliyor. Maalesef kendi ülkelerindeki yönetememeyi kapatmak için Türkiye karşıtlı bir tavır içine giriyor. Fransa kendi kendini yönetemediği için İslam'a saldırarak hatasını örtmeye çalışıyor.

- En son olarak Fransa polisi 10 yaşlarında 3'ü Türk 4 çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocukların sorgulanmasının nedeni de Peygamberimiz hakkında çirkin paylaşımlara sınıfta yorum yapılması isteniyor. Çocuklara terör sorgulaması yapılıyor. Oradaki barışçıl gösteri yapan vatandaşlarımız terör örgütü muamelesiyle karşı karşıyayken oradaki FETÖ'cüler PKK'lılar kollarını sallayarak geziyor. Dünyanın bir kere daha bu barbarlığa karşı güçlü bir şekilde ses vermesini bekliyoruz.

- Yarın 10 Kasım, ilk Cumhurbaşkanımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümü. Her bu anmalarda da geçmişte verilen bu mücadelenin geleceğe yürüme irademizi tazelemiş oluyoruz.

Soru-Cevap

- (Berat Albayrak'ın istifası) MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Benim bu konuyla ilgili açıklama yapmam söz konusu değil. MYK'nın konusu olan bir konu da değil. Bu konuda değerlendirme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Cumhurbaşkanımız kendi takdirlerinde olan bu konuyu kendi uygun gördüğü şekilde paylaşacaktır.

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi bir devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi bir tıkanma, aksama söz konusu değildir. Devlet çok güçlü şekilde yoluna devam etmektedir.

- (ABD seçimleri) ABD seçimlerini yakında takip ettik. Şuandaki tartışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye, seçim sonuçları resmen sonuçlandığı zaman ABD seçimini tebrik edecektir. Biz seçimin resmen bitmesini bekliyoruz. Türkiye iki adayı da yakından tanıyor. Türkiye'nin hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır. Hem siyasal derinliği açısından seçim sonuçlarının tam yansımasına daha kafa vermek gerekiyor. Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye tabi ki tebrik edecektir. Başkanlığa seçilen kişiyle de uygun politik yöntemlerle çalışacaktır.

- (Fransa'daki Bozkurtlar hareketi iddiaları) Biz soydaşlarımızın ayrı ayrı etiketlerle hedef gösterilmesine karşıyız. Bozkurtlar hareketinin gerisine baktığınızda böyle bir yapılanma yok. Oradaki Türklerin hedef gösterilmesine hizmet eden gayri hukuki faaliyettir. Olmayan isimleri, olmayan kişileri hedef gösterme faaliyeti Fransa'ya hizmet etmez.