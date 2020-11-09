Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı 50 LC 175 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans tarlaya savruldu.

Kazada kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.A, otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile ambulans sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.