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    Pınar Gültekin

    Pınar Gültekin cinayeti davası: Katil zanlısına akıl sağlığı testi yapılacak

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011091043191784-pinar-gultekin-cinayeti-katil-zanlisina-akil-sagligi-testi-yapilacak/

    Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili davanın ilk duruşmasında katil zanlısı için akıl sağlığı testi raporu tanzim edilmesine karar verildi. 22 Aralık’ta ise olayın gerçekleştiği bağ evinde sanığın da katıldığı bir keşif yapılacak.

    Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde saat 13.30’da başlayan duruşma saat 21.30’da sona erdi. 8 saat süren ilk duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor tanzim edilmesine ve 22 Aralık tarihinde olayın yaşandığı Menteşe Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde keşif yapılmasına karar verildi. Duruşma 4 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

    Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir şunları söyledi

    “Davranışlarının yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının tespiti için, akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için hastane raporu tanzim edilmesini istedi mahkeme. Yani sanık akıl hastası mıdır, değil midir diye bir rapor tanzimi istendi. Anne babasının ve kardeşinin panik atak rahatsızlığı ile ilgili beyanlarını gözeterek bunu yaptı. Bu da bize göre sürpriz bir ara karar. Çünkü kendisinin bile akıl hastası olduğuna ilişkin hiçbir iddiası yok. İyi kötüyü ayırt ediyor, aklına uygun hareket ediyor. Aşamalarda hiçbir savunmada ‘ben işlediğim fiilin hukuki anlamda sonuçlarını algılayamıyorum, davranışlarımı yönlendirme yeteneğim yok’ demiyor.
    Maktuleyi alıyor planlı bir şekilde bağ evine götürüyor, boğuyor, sonrasında odunla yakıyor, daha sonra benzin dökerek yakıyor, akabinde beton döküyor, palet yardımı ile atıyor. Maktule Pınar’ın telefonunu, kartını kırıyor, en son sinyal alsın diye Akyaka’dan. Sonra da telefonu üçe parçalıyor ve değişik yerlerde atıyor. Yani planlı, programlı, organize, senkronize bir şekilde cinayeti ilmik ilmik işlemiş. Soğukkanlı, hiçbir panik havası yok, tamamen tasarlamış. Sonrasında ailesi ve çocukları ile birlikte bir plaja gidiyor eğlenmeye. Aynı Cem Garipoğlu’nun ölmeden önce testere kullanıp, sonrasında Akmerkez’e kahve içmeye gittiği gibi."
    Etiketler:
    Cemal Metin Avcı, Kadın cinayetleri, Pınar Gültekin
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