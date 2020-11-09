Pınar Gültekin cinayeti davası: Katil zanlısına akıl sağlığı testi yapılacak

Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili davanın ilk duruşmasında katil zanlısı için akıl sağlığı testi raporu tanzim edilmesine karar verildi. 22 Aralık’ta ise olayın gerçekleştiği bağ evinde sanığın da katıldığı bir keşif yapılacak.