Ölümünün 82. yılında Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni https://t.co/Ohec836FSq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2020

​Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 82 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Vefatının 82'nci seneidevriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatarak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir ziyarete açıldı

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Anıtkabir, tören öncesinde dezenfekte edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan da katıldı.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı. Anıtkabir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında saat 16.00'ya kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu

Atatürk ölümünün 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Türkiye genelinde anıldı. Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı.

Atatürk, ölümünün 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı https://t.co/HOpTOKsJoc pic.twitter.com/9NtLA3tyvy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 10, 2020

​İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.