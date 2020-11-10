Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yoğun bakımda tedavi gören Dr. Demirel'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vali Dağlı, "Koronavirus nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanımız Dr. Habib Demirel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Kızılay camiasına başsağlığı dilerim" dedi.