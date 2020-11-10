Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmede, "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmede, "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)