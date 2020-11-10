Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" dedi.

Berat Albayrak'ın görevi bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan'dan ilk değerlendirme geldi.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, Bakan Elvan karara ilişkin TBMM'de muhabirlerin sorularına "Benim için de sürpriz oldu" yanıtını verdi.

Bakan Elvan, "Berat Bey ile görüştüm. Sayın bakanın sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni olmayacak" dedi.

Elvan, öğleden sonra TBMM Genel Kurul'da yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Habere göre, Elvan'ın yerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın atanması bekleniyor.