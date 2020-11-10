Adalet Bakanı Gül: Ekonomik büyümeyi sürekli kılmak ancak şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu başkanlığında toplandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bütçe toplantılarına katılarak bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumunun kapatıldığını söyleyen Gül, "15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 947'dir. Bugüne kadar 289 darbe davasından 279'unun ilk derece yargılaması sonuçlanmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri ceza verilmiştir" dedi.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Herkesin özel hayatı, ticari sırları, kişisel verileri; evrensel ilkelerle uyumlu, tam, eksiksiz, güçlü bir hukuki koruma altındadır.

Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sürekli kılmak ancak adil ve şeffaf bir hukuk devletinde mümkündür. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir.

Bize göre hukuk devleti; demokratikleşme, insan hakları, hak arama hürriyeti, düşünce özgürlüğü, hukuki belirlilik, öngörülebilirlik, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklar ile somut bir hal alır. Sağlıklı ve güçlü bir ekonominin, olmazsa olmaz, vazgeçilemez ve ihmal edilemez zemini, bu ilke ve haklardır.

Yargı; hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekaleten konuşamaz.