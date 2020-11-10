Erdoğan: Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız, bunun Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum

10 Kasım için Beştepe'de düzenlenen bir anma etkinliğinde konuşan Erdoğan, yine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirdi, "Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız, bunun Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum" dedi.