DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Çerkezoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.

Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam."

Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam... — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) November 10, 2020

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