DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Çerkezoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.
Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam."
Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam...— Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) November 10, 2020
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