Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum

1) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.

Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/RmjL0vd5jm