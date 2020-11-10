Çavuşoğlu: ABD ile aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD ile görüşerek iki ülke arasındaki temel sorunları ele almayı öngördüğünü belirtti. Çavuşoğlu, "Bu dönemde aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın Washington ile görüşerek iki ülke arasındaki temel sorunları ele almayı öngördüğünü belirtirken, Suriye ve Libya'nın iki ülkenin iş birliği yapabileceği alanlar olduğunun sinyalini verdi.

Çavuşoğlu Büyükelçiler Konferansı'nın kapanış konuşmasında ABD ile ilişkilere değinerek, "Bu dönemde aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz. İkili ilişkilerde yeni fırsatlar da oluyor, Suriye ve Libya'ya kalıcı çözümler bulunmasında Türkiye'nin çıkarı var" dedi.

'Yabancı düşmanlığı, İslam ve göçmen karşıtlığı gibi konularda yıllık raporlar hazırlayacağız'

Çavuşoğlu konuşmasında ayrıca hoş görmek veya birlikte yaşamayı öğrenmek yerine başkalarının dinlerini tanzim etmeye yeltenmenin 'apaçık densizlik' olduğunu belirtti.

Hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün savunucusu olmaya devam edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "1.5 milyardan fazla insanın kalbinde müstesna bir yeri olan Peygamber Efendimize (SAV) ve diğer kutsallarımıza hakaret edilmesini ifade özgürlüğü olarak göremeyiz. Duruşumuz bu kadar net ve haklı" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve AGİT gibi çok taraflı platformlarda bu işin bayraktarlığını yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu vesileyle, Dışişleri Bakanlığı olarak bundan sonra yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve göçmen karşıtlığı gibi konularda bilhassa Batı'da yaşanan gelişmelere ilişkin yıllık raporlar hazırlayacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Bu raporlar yoluyla işlenen suçları teşhir edeceğiz, yasal süreçlerin takipçisi olacağız" diye konuştu.