AFAD'dan depremzedelere nakdi yardım ve hasar tespiti için bilgilendirme broşürü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afetzedeler için nakdi yardım ve hasar tespiti konularına ilişkin bilgilendirme broşürü hazırladı. Buna göre, ağır hasarlı tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 13 bin lira, kiracı olanlara ise 5 bin lira karşılıksız para yardımı yapılacağı belirtildi.