Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim

İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve 3 gün önce taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.