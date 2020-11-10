Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Şener Şen'in 3 gün hastanede gözlem altında kalacağı öğrenildi.
78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Şener Şen, hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Şener Şen'in 3 gün hastanede gözlem altında kalacağı öğrenildi.
78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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