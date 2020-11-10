Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. Kovid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Sayın Mikhail Murashko ile bir telefon görüşmesi yaptık. COVID-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2020

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