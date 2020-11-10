‘Hakan Atilla istifa etti’ iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın da görevinden ayrıldığına yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden açıklama yapıldı.
Hakan Atilla’nın görevinin başında olduğu belirtilerek söz konusu iddialar yalanlandı.
Diğer yandan gazeteci Cüneyt Özdemir, konu ile ilgili Atilla ile görüştüğünü ve istifa haberlerinin gerçeğin yansıtmadığını bildirdi.
Şimdi Borsa İst Gn Müd Hakan Atilla ile konuştum.— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 10, 2020
Aramızda şu konuşma geçti.
C; Hakan Atilla istifa mı ettin ?
H: Hayır bu iddiaların aslı astarı yok.
İstifa etmedim, görevimin başındayım.
Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim.
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