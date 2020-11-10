‘Hakan Atilla istifa etti’ iddiası yalanlandı

Şimdi Borsa İst Gn Müd Hakan Atilla ile konuştum.

Aramızda şu konuşma geçti.



C; Hakan Atilla istifa mı ettin ?



H: Hayır bu iddiaların aslı astarı yok.

İstifa etmedim, görevimin başındayım.

Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim.