Formula 1 tanıtımı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak

Formula 1 tanıtım çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yolların 11 Kasım Çarşamba (gugün) saat 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)
- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)
- Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)
- Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)
- Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)
Trafiğe kapatılacak yollar
Açıklamada 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
- Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım,
- Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım,
- Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım,
- Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım,
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi.
Alternatif yollar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Nuhkuyusu Caddesi'nin alternatif yollar olacağı belirtildi.
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