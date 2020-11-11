Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda bir haftalık ara tatilin 16 Kasım'da başlayacağını belirterek "Çocuklar beni okulda görür görmez 'Hoca’m, ara tatil olacak mı?' diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, okullarda ara tatil dönemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocukların okulda kendisini gördüğünde, 'Hocam, ara tatil olacak mı?' diye sorduklarını aktaran Selçuk, "Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020

​16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini de duyuran Selçuk, verimli bir mesleki gelişim dönemi diledi.