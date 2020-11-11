Erdoğan: Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz, hedefimiz 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamak

Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programında konuştu.

Geçen sene ilk kez düzenlenen etkinliği anımsatan Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor" diye konuştu.

Yeni bir seferberlik başlattıklarını açıklayan Erdoğan, "Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız" dedi.

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı https://t.co/cb05AlCGtO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 11, 2020

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.

'Tohum Ver Fidana Dönüşsün' projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak.

'Orman yangınlarına müdahale süresini 10 dakikanın altına indireceğiz'