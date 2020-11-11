Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu'nun bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiği belirtilerek "Görüşmede, Karabağ'da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" ifadesine yer verildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. https://t.co/oogwPZBd84#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/oYTVEIU9Py — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2020

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