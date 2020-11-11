Bursa'da 'Hilafet' mesajı paylaşan bekçiyle ilgili valilikten açıklama: Soruşturma açıldı

Bursa Valiliği'nden açıklamada, Twitter hesabından 'Hilafet' paylaşımı yapan bekçi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"26 Temmuz 2020 tarihinde @belindir25 kullanıcı hesabından Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "