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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Ertuğrul Gazi yıl sonunda Türkiye'de olacak

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011111043205879-enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-ertugrul-gazi-yil-sonunda-turkiyede-olacak/

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacaktır" açıklamasını yaptı.

    Bakan Dönmez, "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir. 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasiteli yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacak" diye konuştu.

    Dönmez, "2020'nin ilk dokuz ayında üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 46'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 34'ü kömürden, yüzde 19'u doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmış olup, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir. 2000'li yıllarda 12 bin megavat seviyelerinde olan yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüz 2020 Eylül sonunda yaklaşık 47 bin megavata ulaşmış olup, toplam kurulu gücün yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur" ifadelerini kullandı. 

    'Kanuni 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak'

     Kanuni sondaj gemisinin modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu limanından ayrıldığını hatırlatan Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak. Karada ve denizde yürütülen hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri kapsamında 2020'nin ilk dokuz ayında 3'ü denizde 73'ü karada olmak üzere 76 adet arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup, yaklaşık 186 bin metre sondaj yapılmıştır" dedi.

    '6 Kasım Cuma günü günlük elektrik üretim rekoru kırdık' 

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da elektrik üretimine değinen Dönmez, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151 bin 325 megavatsaatle rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık" ifadelerini kullandı.

    Dönmez'in elektrik üretim verilerine ilişkin paylaştığı grafiğe göre, 6 Kasım'da günlük elektrik üretimi 870 bin 714 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu üretimin 227 bin 630 megavatsaatini doğal gaz santrallerinin, 193 bin 453 megavatsaatini ithal kömür ve 134 bin 775 megavatsaatini linyit santrallerinin üretimi oluşturdu.

    Söz konusu tarihte, rüzgar santrallerinden elektrik üretimi 151 bin 325 megavatsaat olurken, hidroelektrik santrallerinde 90 bin 922, güneş enerjisi santrallerinde 30 bin 711, jeotermal santrallerde 26 bin 421 ve biyokütle santrallerinde 14 bin 661 megavatsaat üretim yapıldı.

    Etiketler:
    Elektrik, Kanuni sondaj gemisi, Ertuğrul Gazi, Fatih Dönmez
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