Erdoğan: Türkiye ortak barış gücünde Rusya ile yer alacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır" dedi.

Berat Albayrak'ın görevden ayrılmasına ilişkin ilk kez konuşan Erdoğan, "Ülkemize önemli hizmetlerde bulunan Berat Albayrak’a teşekkür ediyorum. Bu süreçte 2 sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini ülkemize kazandırması da önemli bir başarıydı. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ettik. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk, görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kabine değişikliği iddialarının ise 'spekülasyon' olduğunu belirterek "İçi boş, masa başında uydurulan haberler. Değişim gerekiyorsa bunu milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler, gerektiğinde bunu hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı https://t.co/BohLOkgFH5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 11, 2020

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türkiye, (Ermenistan - Azerbaycan) anlaşmasının uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya'yla birlikte yer alacak.

- Ateşkesin denetimi için oluşturacağımız ortak Türk- Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece, Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ'daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir. Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır

- İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır.

- Bundan sonra Azerbaycan'la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.

- Karabağ'da nasıl kısa sürede adil bir barış tesis edildiyse, samimi bir işbirliğiyle, Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz.

- Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz.

- Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur.

'Amerika'daki seçimlerin ardından ortaya çıkan belirsizliği kaldırmak için uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şart'

- Amerika'daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır. Bu anlayışla, hem sahadaki varlığımızı güçlendirmeye, hem diplomasi kanallarını etkin şekilde işletmeye devam edeceğiz.

'Berat Albayrak'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum'

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte 2 sismik araştırma, 3 tane de sondaj gemisini ülkemize kazandırması da önemli bir başarıydı. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ettik. Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk, görevinde başarılar diliyorum.

'Kabine değişikliği haberleri asılsız'

- Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler. Bu tip haberler asılsız ve içi boş. Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya değil sadece millete bakarız. Değişim gerekiyorsa bunu milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler, gerektiğinde bunu hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır. Milletimizden işareti aldığımızda hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz, bunun dışında her türlü haber, dedikodu, söylenti, lafügüzaftan ibarettir ve bu millete ihanettir. Bizim medyanın işi gücü yok, ne yapalım da hükûmeti rahatız edelim, Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. Bunu geçin.

'Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum'

- Aldığımız tedbirlerle ekonomimizi ayakta tutmayı, hedeflerimizden kopmamayı başardık. Ekonomimizi ayakta tutmayı başardık, ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile koalisyonlu yılların kaotik ortamına dönmekten kurtulmuştur.

- Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz.

- Ekonomide elbette sıkıntılarımız var ama karşımızdaki fotoğraf ümitlerimizi artıran ciddi başarılara işaret ediyor.

- Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. iz kendi paramıza sahip çıkmazsak başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz

Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz.

'Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz'

- Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Faiz sebep, enflasyon neticedir, bunu başaracağız enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz.

- Önce yeni Merkez Bankası başkanımızın ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın göreve başlamalarıyla piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işaret ediyor.

- Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay işleyebilir yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız. Ekonomide girdiğimiz yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.