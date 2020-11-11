81 yaşındaki adam, Kovid-19 engelini müzikle aştı: Hastanedeki eşinin penceresinin altında serenat yaptı

47 yıldır evli olduğu ve hastanede yatırılan eşini Kovid-19 tedbirleri nedeniyle göremeyen bir İtalyan, hastane avlusunda serenat yaptı. Eşinin en sevdiği şarkıyı en sona saklayan ve kalbinin sesini dinlediğini belirten 81 yaşındaki adam, "Bana verdiği her şey için teşekkür etmek amacıyla yaptım" dedi.

İtalya'da 81 yaşındaki bir adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle hastanede ziyaretine gidemediği hasta eşine müzikle ulaşmaya çalıştı.

Stefano Bozzini adındaki adam, özlemini ve aşkını göstermek için eşi Carla’nın yatırıldığı hastane odasının altında akordeon çalarak serenat yaptı.

L'alpino Stefano Bozzini suona una serenata alla moglie Carla, ricoverata per #COVID19 in ospedale a #Piacenza. pic.twitter.com/qxJJ5T0S8h — falsitaumana (@falsitaumana) November 9, 2020

​Kuzey Emilia-Romagna bölgesinde, Castel San Giovanni hastanesinde geçen pazar gerçekleşen romantik serenadın videosu sosyal medyada çokça paylaşıldı.

'Bu şekilde en azından onu görebildim'

"Carla için yaptım, ona, onu ne kadar sevdiğimi göstermek ve bana verdiği her şey için teşekkür etmek amacıyla yaptım" diyen Bozzini, "Onunla hastanede görüşemezdim. Bu yüzden akordeonumla avluya gittim. Kalbim bana 'Git' dedi. Müziği duyduktan sonra pencereden baktı, işte bu şekilde en azından onu görebildim" diye konuştu.

#10Nov 🇮🇹🎶🏨

👁️‍🗨️ Hermosa prueba de amor

Stefano Bozzini, un alpino de 81 años, cada día toca una serenta bajo la ventana del hospital Castel San Giovanni Piacenzy (Italia), donde su esposa Carla está ingresada a causa del Covid19.

📽️@KustraDpic.twitter.com/BKCc2QvmCL — Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) November 10, 2020

​81 yaşındaki adamın çaldığı ilk parça, Engelbert Humperdinck'in Spanish Eyes (İspanyol Gözler) şarkısı oldu.

'Hiç durmadan çaldım'

Eşinin bu şarkıyı çok sevdiğini, onun için evde sürekli çaldığını belirten Bozzini, "Herkesin bildiği başka şarkılar da çaldım, biri diğerinin ardından, hiç durmadan çaldım. Hastanede bulunan birçok hasta insan pencerelerinden bakıyordu” diye anlattı.

Kanser şüphesiyle hastaneye yatırılan 74 yaşındaki Carla ise test yaptırmak amacıyla 10 gün hastanede geçirdikten sonra pazartesi günü taburcu oldu.

Kovid-19 hastalarını kabul etmeyen Castel San Giovanni hastanesi, virüsün hastanede yayılmasını engellemek için ziyaretleri yasaklamış durumda.

'Birbirimizden hiç ayrılmıyoruz'

"Onu ambulansla getirmeyi teklif ettiler. 'Hayır, hemen onu almaya geliyorum' dedim. Birbirimizden hiç ayrılmıyoruz. Hastalığı çok ciddi ve onu tedavi etmek için şimdi uzman bir hastaneye ihtiyacımız var."

Eşinin kendisini hastaneden bizzat almak istediğini anlatan Bozzini şöyle konuştu:

"Müziği seviyorum ve akordeonu çaldığımda, her yere eğlence ve mutluluğu getiriyor" diyen Bozzini, "Dünyada şu an olanlar, korkunç ve neşelenmek için müziğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bozzini, "Koronavirüse yakalanma riskine girmemek için mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyoruz. Gözler ve kalbe bakmak ve diğerlerine olabildiğince fazla yardım etmek önemli" dedi.

Çiftin yaşadığı Castel San Giovanni bölgesi, koronavirüsün en sert şekilde etkilediği Lombardy bölgesinin sınırında bulunuyor.

İtalyan ordusunun Alpini dağ piyadesinden emekli Bozzini'nin birlikteki arkadaşları, akordeon çalmayı hiç bırakmadığı için kendisine İtalyan şarkıcı Gianni Morandi’nin ismini takmışlardı.

Carla ve Stefano çifti daha 20'li yaşlarındayken tanışmışlardı ve 47 yıldır evliler. Üç çocukları vardı, ancak en küçüğü 25 yaşındayken kansere yenik düşmüştü.