AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama: Kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle çalışma yapmayız

Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız.



Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız.