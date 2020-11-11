AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama: Kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle çalışma yapmayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a sert tepki geldi.
Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
- Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır.
Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 11, 2020
Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız.
- Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız.
Özdağ ne demişti?
İYİ Parti yönetimi tarafından disipline sevk edilmesi kararlaştırılan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bugün düzenlediği basın toplantısında, şunları söylemişti:
"Buğra Kavuncu’nun temsil ettiği projeyi kamuoyu ile paylaşınca kamuoyunun bir kısmından bana yönelik olarak 'Neden bu açıklamayı yaptın. Bu AKP’nin işine yarayacak' şeklinde bir tepki geldi. Bu tepkiyi gösteren ve göstermeyen kamuoyunun bilmesi gereken husus, İYİ Parti’den bazı yetkililerin şimdi de yine İYİ Parti yetkili kurullarının bilgisi dışında AKP ile yeni bir anayasa üzerinde çalıştığıdır. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara’da katıldığı değişik toplantılarda '6 aydan bu yana AKP Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik’in başkanlığında yeni bir anayasa komisyonu çalışmalara katıldığını' ifade etmektedir."
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