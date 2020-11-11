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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı süren 1 no’lu güç ünitesi için üretilen reaktör kabı

    Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç kabı sahaya ulaştı

    © Sputnik / Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom
    Türkiye
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    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, 3 bin kilometrelik yolculuğunun ardından inşaat sahasına ulaştı.

    Mersin'in Gülnar ilçesi, Büyükeceli mahallesinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşasına devam edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’de bir adım daha atıldı.

    Birinci ünitenin reaktör basınç kabı Akkuyu NGS’ye ulaştı. Reaktör basınç kabı, işletme sırasında içerisine nükleer yakıtın yerleştiği ve yüksek basınç altında büyük miktarda ısı salınımı ile nükleer reaksiyonların gerçekleştirildiği büyük boyutlu bir ekipman olarak tanımlanıyor.

    Üretimi yaklaşık 3 yılda tamamlandı

    Ağırlığı 330 ton, çapı 4,5 metre, yüksekliği ise 12 metre olan reaktör basınç kabının üretimi, Atomenergomash AEM-Teknoloji tarafından yaklaşık 3 yılda tamamlandı. Ekipmanın üretimi sırasında 750'den fazla üretim operasyonu gerçekleştirildi. 

    Akkuyu NGS'ye ait reaktör basınç kabı ve parçaları, çeşitli üretim aşamalarında yapılan 300'den fazla kalite kontrol testinden de başarıyla geçti. Atommash imalat tesisine ait Tsimlyan Barajı'nda bulunan limandan yola çıkan reaktör basınç kabı, Akkuyu NGS sahasındaki Doğu Kargo Terminali'ne 20 günde ulaştı.

    'Akkuyu sahasına yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederek ulaştı'

    Ekipmanın ulaşmasının ardından açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, "Akkuyu NGS sahasında inşaat-montaj işleri çok aktif şekilde yürütülüyor. Birinci güç ünitesinde iç koruma kabuğunun ikinci katmanı, konsol kirişi ve destek kirişi gibi bazı önemli yapısal elemanların kurulumu yapıldı, kor tutucu ve reaktör koruyucu tasarlanan konumlarına yerleştirildi. Ana ekipmanlar sahaya takvime uygun şekilde ulaştırılıyor. Eylül sonunda Doğu Kargo Terminali'ne birinci ünitede kullanılacak dört adet buhar jeneratörü getirilmişti, bugün ise birinci ünitenin kalbi olan reaktör basınç kabını teslim alıyoruz. Bu ekipman, itme ve destek çemberleri ile birlikte, AEM-Teknoloji A.Ş.’nin Volgodonsk’taki Atommash şubesinden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu sahasına yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ederek ulaştı. Reaktör basınç kabı, gerekli tüm gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra giriş kontrolünden geçirilecek” dedi.

    Özel bir komisyon kuruldu

    Reaktör basınç kabının giriş kontrolünden geçirilmesi için özel bir komisyon da kuruldu. Komisyon, ekipmanın tasarım, kalite ve üretim dokümantasyonunu kontrol edecek. Komisyonda ayrıca çeşitli ölçüm cihazları kullanılarak detaylı kontroller de gerçekleştirilecek. Reaktör basınç kabı, bu aşamaların tamamlanmasının ardından montaja gönderilecek.

    Reaktör basınç kabı bu kontroller öncesinde de pek çok farklı denetimden geçti. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve NDK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları, reaktör basınç kabının Atommash imalat tesislerindeki tüm üretim aşamalarında denetim ve gözetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Aynı şekilde sahada yapılacak olan tüm faaliyetler de, yine NDK ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından belirlenen plan çerçevesinde denetlenecek.

    Akkuyu NGS sahasına ekim ayında da 1’nci güç ünitesi için Atommash tesislerinde üretilen 4 buhar jeneratörü gelmişti.

    Etiketler:
    Reaktör, Mersin, Rosatom, Rusya, Sergey Butskikh, Akkuyu Nükleer Güç Santrali
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