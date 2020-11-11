DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti: 2021, 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

DSÖ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan ettiğini duyurdu. Öneri, bugün gerçekleştirilen 73. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulunda üye ülkelerin tamamının desteğiyle kabul edildi.

Oturuma video konferans yöntemiyle katılan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuşmasında şunları kaydetti:

“Sağlık çalışanlarımız, toplumlarımız için, giderek daha fazla önem ve sorumluluk taşıyor. Hizmetler daha geniş kitlelere ulaştıkça yük artıyor. Bizlere düşen, sağlık çalışanlarının üzerlerindeki yükü hafifletmek, fedakârlıklarını ise layıkıyla ifade etmektir. Sağlık çalışanlarını, insanlık önünde onurlandırmalıyız. İçinde olduğumuz pandemi döneminde, onların daima yapageldikleri, herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz. Sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadele sürecindeki özverilerini göz önüne alarak, 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerimizi DSÖ’ye ilettik. Hem Sayın Kluge’nin hem de DSÖ Genel Merkezindeki dostlarımızın desteği ile Üye Ülkeler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ortakların da katkılarıyla 2021 yılının Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olması önerimizin hayata geçmesi için gerekli adımlar atıldı. Destekleri için herkese teşekkürler. En büyük teşekkürümüz ise sağlık çalışanlarınadır. Türkiye Cumhuriyeti ve şahsım adına, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”

Koca, geçen Eylül ayında video konferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 70’inci Avrupa Bölge Komitesi Genel Kurulu’nda çağrıda bulunarak şöyle konuşmuştu:

"İçinde bulunduğumuz durumda cesur sağlık çalışanlarımızın emeklerini göz önünde bulundurarak, Hemşire ve Ebeler Yılı’nın 2021’e uzatılması görüşünüzü destekliyorum hatta daha da genişleterek 2021’in ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ olarak seçilmesini öneriyorum."