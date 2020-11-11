Türkiye'de koronavirüsten 86 can kaybı, 2693 yeni hasta

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 86 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 112 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409'a ulaştı. Hasta sayısı 402 bin 53, vefat sayısı 11 bin 145, ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor https://t.co/oq7571HAvh pic.twitter.com/amSyb1Sedw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 11, 2020

​