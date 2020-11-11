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    İstanbul'da su zammı teklifi geri çekildi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011111043208162-istanbulda-su-zammi-teklifi-geri-cekildi/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İSKİ'nin su fiyatlarına zam teklifini, mayıs 2021'de görüşülmek üzere komisyona iade edilmesine karar verdi.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

    Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bütçe, devam eden ve planlanan yatırımlar üzerine sunum gerçekleştirdi.

    2021 yılı gelirlerinin 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olduğunu ifade eden Mermutlu, gider bütçesinin ise 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplandığını söyledi.

    2021 yılı bütçe alternatifleri üzerine de açıklamalarda bulunan Mermutlu, mevcut tarifeye zam yapılmaması durumunda 1 milyar 851 milyon 920 bin TL bütçe açığı olacağını dile getirdi.

    Mermutlu, su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması durumunda bütçe açığının 604 milyon 957 bin TL olacağını, yüzde 25 zammın yanı sıra yüzde 11,76 artışla ise bütçenin 128 milyon 257 bin TL kara geçeceğini kaydetti.

    'TÜFE uygulamasını tekrar talep ediyoruz'

    Kademeli tarife uygulamasının 2019'da değiştirilmesiyle birinci kademeden yararlananların sayısının arttığını belirten Mermutlu, "Ocak 2021'de birinci kademede birim fiyatını 5,63, ikinci kademe birim fiyatını 8,45 talep ediyoruz. Bakım bedelini almıyoruz, insani kullanım hakkı devam ediyor. Kaldırılan TÜFE uygulamasını da tekrar talep ediyoruz." diye konuştu.

    Kayıp kaçak oranının 2019'da yüzde 22,31 olduğunu bildiren Mermutlu, fiyat artış talebinin gerekçelerini ise şöyle sıraladı:

    "İstanbul'un altyapı yatırım ihtiyacının nüfus artışına paralel olarak devam etmesi, eskiyen ve ömrünü yitirmiş ekipman ve tesislerin bakım ve yenilenme ihtiyacı, artan elektrik ve personel giderleri, dövize bağlı olarak artan ithal ekipman ve kimyasal madde giderleri, Melen sistemine ilave konuşacak motopomp maliyeti, 2018 Aralık ayından itibaren su fiyatlarını azalması."

    Mermutlu'nun konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri grupları adına genel kurulda konuştu.

    'Kırsal Mahalle' yasası tartışma yarattı

    Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, köylere indirimli su verilmesi uygulamasına son verilmesine tepki göstererek çiftçilerin mağdur edildiğini savundu.

    Yılmaz, TBMM'de geçen ay kabul edilen 'Kırsal Mahalle' yasasına değinerek şöyle konuştu:

    "Çiftçileri ve hayvancılığı desteklemek için 'kırsal mahalle' diye bir yasa tasarısı Meclisten geçti. Bu yasa tasarısının birçok avantajı var. Köylüye, çiftçiye ve hayvancıya ucuz suyu öngörüyor. Ben buradan AK Partili, MHP'li milletvekillerine çiftçi, köylü ve dezavantajlı gruplar için çok teşekkür ediyorum. Esasında sizlere de teşekkür etmek isterdim ama bu yasa tasarısını CHP ve İyi Parti ve HDP ret oyu verdi. Dolayısıyla sizlere teşekkür etmediğim gibi her fırsatta söylediğimiz gibi, milletin efendisi köylüye sizleri havale ediyorum."

    İYİ Parti ve CHP’li üyelerin tepkileri üzerine Yılmaz, "HDP, 'evet' oyu verdi mi diyeyim?" şeklinde konuştu.

    AK Parti adına konuşan meclis üyesi Sedat Demirtaş ise İSKİ'nin bir yılda neredeyse yatırım bütçesi kadar borca girdiğini belirterek, devam eden bütün projelerin AK Parti döneminde başlatıldığını öne sürdü.

    CHP Grubu adına konuşan meclis üyesi Ülkü Sakalar, pandemi ve meclisin aldığı kararlar sebebiyle İSKİ'nin gelirlerinin düştüğünü anlattı.

    Sakalar, MHP'li Volkan Yılmaz'ın köylere indirimli su verilmesinin kaldırılmasıyla ilgili eleştirilerine cevap vererek, İBB meclisinin indirim yetkisi olmadığını ve sorunun TBMM’de yasa ile çözülmesi gerektiğini ifade etti.

    Sakalar, yatırımların devam etmesi için bütçede  ön görülen fiyat artışlarının yapılması gerektiğini aksi takdirde borçlanma yoluna gidileceğini aktardı.

    Komisyon su zammı teklifinin iadesini istedi

    Tarife Komisyonu Başkanvekili Halit Cebeci, İSKİ'nin komisyona gönderdiği yazıda yüzde 25 zammın dışında ayrıca enflasyon oranında yüzde 12 zam talep ettiğini bildirdi. 

    Cebeci, yüzde 25 artı enflasyon oranındaki zam teklifinin komisyona iadesini talep ettiklerini söyledi. 

    Yapılan oylamada karar oy birliğiyle kabul edilerek, zam kararı mayıs 2021'de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara geri çekildi.

    Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İSKİ bütçesi, oy birliği ile kabul edildi. 

    Etiketler:
    Zam, su, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İSKİ
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