Çavuşoğlu: Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var, yine bozarlarsa bedelini öderler

Karabağ'da imzalanan ateşkesle ilgili olarak açıklamlarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karabağ'da imzalanan ateşkesle ilgili olarak "Ateşkeste Ermenistan Başbakanının imzası var mı, var. O, ülkeyi bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bu süreçten Minsk üçlüsünün ders çıkarması gerekiyor, özellikle Fransa'nın. Ateşkesten sonra bile taraflı açıklamalar yapıyorlar" dedi.