Ankara Valiliği: Bir ayda 5.7 milyon TL koronavirüs cezası kesildi

Ankara Valiliği, kentte son bir ayda maske kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 19 bin 236 kişiye 5.7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 11 Ekim ile 11 Kasım tarihleri arasında maske kuralına uymayan 19 bin 236 kişiye para cezası kesildiği belirtildi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüsle mücadelede 11 Ekim- 11 Kasım tarihleri arasında denetim ekiplerimizin yaptığı kontrollerde maske kuralına uymayan ve hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19.236 kişiye toplam 5.717.052.00 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.