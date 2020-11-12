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    İzmir – deprem

    Prof. Dr. Ercan: Deprem İzmir kırığında olsaydı, Bayraklı ve Özkanlar yok olurdu

    © AA / Mehmet Emin Mengüarslan
    Türkiye
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    Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin İzmir kırığı üzerinde olması halinde, Bayraklı ve Özkanlar bölgesinin tamamen yok olabileceğini söyledi. Ercan, bu bölgelerin tarım alanı olduğunu ve yıkılan binaların yeniden inşa edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

    Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen, İzmir'de 115 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin açıklamada bulundu.

    Bu büyüklükteki bir depremin, İzmir kırığı üzerinde olması halinde Bayraklı ve Özkanlar bölgesinin tamamen yok olacağını söyleyen Ercan, şöyle konuştu:

    "Bir yerde kıran yaşanmışsa, yapılar göçmüşse aynı yer yeniden yapılaşmaya açılamaz. Bu doğrultuda o bölgenin yeniden yapılaşmaya açılmaması gerekiyor. Yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi gerekiyor. Orada kentsel dönüşüm olacaksa, Bayraklı'da değil Yamanlar'a doğru olması gerekiyor. Yamanlar Dağı'na taşımak gerekiyor o binaları. Aynı yerleri tekrar deprem konutları yaparsak ikinci kez hata yapmış oluruz. Deprem sırasında deprem dalgaları Bayraklı'da yaklaşık 5 kat üst yapıya yansıtmıştır. Yamanlar 1 olarak duyarken Bayraklı 5 kat büyük duymuştur."

    'Bayraklı ve Bornova ovasındaki yapılar bir boksörün 9. raunttaki yorgunluğunu taşımaktadır'

    EProf. Dr. Ercan, "Yeniden oraya yapı yapılırsa, gelecekte deprem olması durumunda, Manisa depremi olması durumunda buralar 5 kat büyüterek duyacaktır. Ölüm oranları çok fazla artacaktır. Bayraklı ve Bornova ovasındaki yapıların hemen hepsi değişen oranlarda, bir boksörün 9. raunttaki yorgunluğunu taşımaktadır. Taşıyıcıların içinde kırıkçıklar oluşmuştur. Bir sonraki depremde bu yapılar yıkılacaktır. Güçlendirmeyle oturmayı kesinlikle önermiyoruz. Geçmişte güçlendirilen Adapazarı evleri 1999 depreminde yıkıldı" dedi.

    Depremin Türkiye'ye hiç yakışmadığını söyleyen Ercan, "Deprem 70-80 kilometre ötede Sisam'da oldu. Bu bir İzmir Depremi değil. Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bayraklı'yı yıktı. Bunun ana nedeni ölçülerin bu bölgede yapılaşma öncesinde alınmamış olması, yapı gereçlerinin doğru seçilmemesi ve yapı dengesi olmamasından kaynaklıyor. Deprem her zaman gelir, dalgalarını yollar yapı nerelerde kusurluysa oradan yıkmaya başlar. Bayraklı bir birinci sınıf tarım alanıdır. Bu alana yapılaşmaya açan kimdir? Yüksek katlı binalara kim izin verdi? Kim tarım alanları ortadan kaldırılırken göz yumdu? Bunun altında büyük bir yolsuzluk yatıyor. Bunun ana merkezi belediyeler. Yapılaşmayı açanlar belediyelerdir" diye konuştu.

    Bayraklı bölgesinde taşıyıcı katman derinliği

    Bayraklı bölgesinde taşıyıcı katman derinliğinin 86 ile 98 metre olduğunu, zeminin yapıları taşıması için derine inilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Ercan, şöyle devam etti:

    "Orada yapılacak herhangi bir yapılaşma olursa temeli 86-98 metreye indirilmesi gerekiyor. Bu olası değil. Bayraklı'daki ikiz kulelerin yapıldığı yere 48 metrelik taşıyıcı kazık çaktılar. Yerin taşıyıcı gücü olmadığı için çamur olduğu için sürtünmeli kazık yapılır. Taşısın diye. 48 metre yerin altına inme durumunda kaldılar. Oradaki 44 katlı yapılarda gerekli sağlamlığı sağlamadıklarını gördük. Aldığımız duyumlara göre o yapılarda yaklaşık 1.5 metrelik bir oturma var. Bu gerçekten bilime ters yapılan işlerin nasıl sonuç verdiğini gösteren olaylardan birisi."

    'Aydın'ın Germencik ve Ortaklar bölgelerinde yıkıcı deprem olabilir'

    Aydın'da Nazilli, Söke, Germencik, Ortaklar, Efeler bölgelerindeki deprem dönüşüm yılının 50-60 yılda bir geldiğini aktaran Prof. Dr. Ercan, "En son 1955 yılında 7 büyüklüğünde deprem olmuştu Söke'de. 65 yıldır Aydın ili büyük bir deprem görmüyor. Ancak şu andaki araştırmalar, Nazilli'nin bulunduğu kesimde veya Efeler'de gerginlik olduğunu göstermiyor. Gerginlik birikimi daha çok Ortaklar Germencik alanlarında. Zamanlama konusunda bilgimiz yok. Aydın'da öncelikli bu bölgelerde olur. Bunun dışında Kuşadası Körfezi de bir deprem odağıdır. Kuşadası'nda büyük bir deprem beklemiyorum. 5.7-5.8 depremler olabilir. Oradaki yapılar da yorgundur. Gereği yapılması gerekir İzmir kırığında yıkıcı deprem bundan 300 yıl önce olmuştur. Daha büyük deprem görmemiştir. Onun belirtileri yok. Bu depremin çok yıkıcı olmasının nedeni Sisam'ın önünde görüntülü bir deprem olmasıdır" dedi.

    Etiketler:
    Söke, Sisam adası, Deprem, Kuşadası, Nazilli, Aydın, Bornova, Kentsel dönüşüm, Ege Denizi, Bayraklı, İzmir, Seferihisar, Övgün Ahmet Ercan
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