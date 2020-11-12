Çalışma Genel Müdürü Önder: Türkiye'de 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 720 bin

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜİK'in 2019 verilerine göre Türkiye'de 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in sunumunu dinledi.

Yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Önder, TÜİK'in 2019 verilerine göre Türkiye'de çalışan çocukların yüzde 30.8'inin tarım, yüzde 45.5'inin hizmet ve yüzde 23.7'sinin de sanayi alanında çalıştığını söyledi.

Önder, "TÜİK'in 2019 verilerine göre Türkiye'de 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 720 bin kişidir. Bu çocukların yüzde 70.6'sı erkek, yüzde 29.4'ü ise kız çocuklarından oluşmaktadır. Çalışan çocukların yüzde 79.7'si 15-17 yaş grubunda, yüzde 15.9'u 12-14 yaş grubunda ve yüzde 4.4'ü ise 5-11 yaş grubundadır" bilgisini paylaştı.

Bakanlık bünyesinde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri kurduklarını anlatan Önder, "Bu birimle çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki faaliyetlerimizi daha aktif hale getirmek istiyoruz. Merkezi düzeyde üretilen politikaların yerel düzeydeki uygulanabilirliğini ve izlenebilirliğini arttırmak istiyoruz" diye konuştu.