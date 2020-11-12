3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren zanlı ve çocuğun annesine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Alperen'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü.

Çocuğun cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömen Sezer ile Alperen'in annesi Öner, ihbar üzerine yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Sezer ve Öner, 3 yaşındaki Alperen’in öldürülmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.