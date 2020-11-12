Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Moskova, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden çıkmayı düşünebilir

Sputnik'e demeç veren Nebenzya, OPCW'nin Suriye hükümetine yönelik önyargılı tutumunu eleştirdi.

"Bizim OPCW'den çıktığımızı ve bize 'Kanıtlanması gereken buydu' dediklerini bir düşünün. Ancak kuruluş otoritesini tamamen kaybederse ve sadece istenmeyen rejimlere ilişkin kararların onaylandığı bir yer haline gelirse, muhtemelen çıkmayı düşünebiliriz. Ancak biz bu tür keskin hareketler yapmıyoruz. Başkalarına da yapmalarını tavsiye etmiyoruz" diyen Nebenzya, OPCW'nin önyargılı tutumuna örnek olarak Suriye hükümetine yöneltilen suçları örnek gösterdi.

OPCW'nin Suriye hükümetini kimyasal silah kullanma suçlamaları yönelttiğini anımsatan ve Moskova ile Şam'ın bu suçlamaları asılsız bulduğunu vurgulayan Rus diplomat, OPCW'nin kanıt olmadan suçlama yöneltme tutumunu Sergey Skripal ve Aleksey Navalnıy vakalarında da sergilediğinin altını çizdi.

Nebenzya, Rusya'nın OPCW'yi otoritesini kaybetmesine rağmen önemli bir kuruluş olarak gördüğünü de kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım üye ülkeleri kuruluşun yürütme organı olan teknik sekreteryadan ayırmamız gerekir. Biz OPCW'nin gereksiz veya önemsiz olduğunu söylemiyoruz. Bu, kimyasal silahların üretiminin ve kullanımının önlenmesi üzerine çalışan en önemli kuruluş. Bu alanda birçok şey yaptılar ve Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüler."