AK Partili Yavuz da koronavirüse yakalandı: Dualarınızı bekliyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu: "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum."

AK Partili Yavuz, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum" ifadesini kullandı.