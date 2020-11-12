AK Partili Yavuz da koronavirüse yakalandı: Dualarınızı bekliyorum

AK Partili Yavuz, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum" ifadesini kullandı.
Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum.Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır.Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe,hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum.— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) November 12, 2020
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