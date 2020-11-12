65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif ve ailesi taburcu oldu

İzmir'de meydana gelen ve alınmayan önlemler nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve ailesi taburcu oldu. Ailenin diğer ferdi 7 yaşındaki Umut ise depremde yaşamını yitirmişti.

İzmir’de deprem enkazından 65 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, kardeşleri Elzem ile Ezel ve annesi Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek ile birlikte tedavilerinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Perinçek ailesinin taburcu edilmesine ilişkin şöyle konuştu:

“Yüreğimizi dağlayan İzmir depreminin ardından üniversite personelimiz Seher Perinçek ve kızlarının tedavileri hastanemizde tamamlandı. Ailemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

Kardeşi Umut hayatını kaybetmişti

30 Ekim günü saat 14.51 sularında İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve 115 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı da yıkılmış ve enkazda 17 kişi can vermişti.

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Seher Dereli Perinçek (38) ile çocukları Elzem Perinçek (10) Ezel Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek (3) de enkaz altında kalmıştı.

Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Ezel Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni çıkartılan çocuğun, Seher Dereli Perinçek’in oğlu Umut olduğu anlaşılmıştı. Seher Dereli Perinçek’in eşi Oğuz Perinçek ise deprem sırasında binada olmadığı için zarar görmedi.