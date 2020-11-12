Ayda'nın babası Uğur Gezgin: Ev fiyatları 2 kat arttı, herkes mazeret üretiyor

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'nın babası Uğur Gezgin, "Yeni bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz. En çok zorlandığım konu ev bulma. Hem kiralar hem ev fiyatları 2 kat olmuş. Fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor" dedi.