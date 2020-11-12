Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Fatma Köse koronavirüsü atlattı

CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse, yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin ardından yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Duyuruyu sosyal medyadan yapan Köse, “Bugün yaptırdığım Covid-19 testim negatif çıktı. Bu zorlu süreçte en az ailem kadar benim için endişe duyan, merak eden, arayıp soran başta Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na ve arayıp soran tüm dostlarıma ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler” dedi.

Değerli dostlarım..

Bugün yaptırdığım Covid-19 testim negatif çıktı. Bu zorlu süreçte en az ailem kadar benim için endişe duyan, merak eden, arayıp soran başta Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu’na ve arayıp soran tüm dostlarıma ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler... pic.twitter.com/lm3SAKWOqm — Fatma Köse (@fatmakose44) November 12, 2020

​Köse, 3 Ekim'de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.