Gazetecilerin yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlandı

Gazetecilerin beş yıl erken emekli olmalarını sağlayan yıpranma payı hakkının yalnızca basın kartı sahipleri için geçerli olmasını öngören yasa teklifi dün TBMM Genel Kurulu’ndan geçti.

Gazetecilerin yıpranma hakkı TBMM Genel Kurulu kararıyla basın kartı şartına bağlandı. Muhalefet partilerinin ve basın meslek örgütlerinin teklifin tüm basın çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi reddedildi.

Yasanın Genel Kurul'dan geçmesi sonrası bir açıklama yayınlayan DİSK Basın-İş, gazeteciliğin yıpratıcılığına vurgu yaptı. Basın kartının devlet tarafından verilmesini eleştiren Basın-İş açıklamasında "Gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği gibi kart yokken de bu meslek yeterince yıpratıcıdır" dedi.

'Meslek örgütleri versin'

Bianet.org'un haberine göre teklifin Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında konuşan CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer düzenlemenin yeniden eşitsizlik getireceğini söyledi.

Çakırözer, gazetecilerin fiili hizmet zammı hakkından yararlanabilmesi için basın kartı şartı getirilmesinin gazetecileri mağdur edeceğini ifade etti. Getirilen düzenlemenin çok yetersiz ve eksik olduğunu ifade eden Çakırözer "Gazetecilerin yıpranma hakkının sadece basın kartı sahibi olma koşuluna bağlanması baştan eşitsizlik yaratmaktadır” dedi.

Çakırözer, Türkiye'de kime basın kartı verileceğine, kimin gazeteci olduğuna devletin karar vermemesi gerektiğini söyleyerek, “Kimin avukatlık yapabileceğine baroların karar verdiği gibi basın kartları da meslek örgütleri tarafından verilmelidir” ifadesini kullandı.