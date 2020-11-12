Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak" dedi.

Akar'ın açıklamalar şu şekilde:

- Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak.

- (Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşma) En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması.