İBB Meclisinde 39 ilçenin 2021 yılı bütçesi onaylandı

İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı.
Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2021 yılı bütçeleri de ele alındı.
Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2021 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.
Buna göre, Esenyurt Belediyesi 852 milyon 500 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 825 milyonla Üsküdar, 800 milyonla Kadıköy, 786 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.
Küçükçekmece, Pendik ve Şişli belediyeleri de 700 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.
Bütçesi en düşük olan belediye ise Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 44 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 120 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 159 milyon 960 bin lira oldu.
İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:
- Belediye 2021 yılı bütçesi (TL)
- Esenyurt 852 milyon 500 bin
- Üsküdar 825 milyon
- Kadıköy 800 milyon
- Başakşehir 786 milyon
- Küçükçekmece 765 milyon
- Pendik 712 milyon
- Şişli 700 milyon
- Beykoz 698 milyon 500 bin
- Ümraniye 654 milyon
- Fatih 641 milyon 328 bin
- Ataşehir 610 milyon
- Eyüpsultan 610 milyon
- Beşiktaş 597 milyon
- Bakırköy 590 milyon 446 bin
- Bağcılar 550 milyon
- Kartal 543 milyon
- Maltepe 545 milyon
- Beylikdüzü 537 milyon 81 bin
- Sarıyer 530 milyon 561 bin
- Zeytinburnu 530 milyon
- Esenler 527 milyon 450 bin
- Bahçelievler 519 milyon
- Gaziosmanpaşa 483 milyon
- Sultangazi 455 milyon 450 bin
- Sancaktepe 431 milyon 271 bin
- Kağıthane 439 milyon 167 bin
- Tuzla 397 milyon 800 bin
- Arnavutköy 388 milyon 500 bin
- Beyoğlu 380 milyon
- Büyükçekmece 375 milyon
- Sultanbeyli 370 milyon
- Avcılar 365 milyon
- Silivri 335 milyon
- Çekmeköy 316 milyon
- Bayrampaşa 280 milyon
- Güngören 262 milyon 100 bin
- Çatalca 159 milyon 960 bin
- Şile 120 milyon
- Adalar 44 milyon
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