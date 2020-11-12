Kayseri'de 'salgında kritik noktaya doğru gidiliyor' uyarısı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Benli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltması gerektiğini vurguladı.
Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden, evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim." ifadelerini kullandı.
Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliği azaltalım. Mecburi olmayan durumlarda yerimizden-evimizden ayrılmayalım. Haftasonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim.— Dr. Ali Ramazan Benli (@aliramazanbenli) November 12, 2020
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