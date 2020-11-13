İstanbul'da IŞİD operasyonu: Eylem hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı

İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD ile birlikte diğer aşırılık yanlısı Heyet Tahrir Şam örgütüyle bağlantılı unsurların faaliyetlerini tespit eden emniyet güçleri, bu şüphelilerin özellikle son süreçte Türkiye’yi hedef alan eylemler yapabileceklerini belirledi.

9 Kasım’da Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.K., F.K., R.A. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda mühimmat, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyette ifade işlemleri dün tamamlanan 4 IŞİD'li, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K. 'adli kontrol' hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. F.K., R.A. ve M.Ö. adlı IŞİD üyeleri ise tutuklanarak cezaevine konuldu.